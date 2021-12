Volante pode desfalcar o Vitória em confronto contra o América-MG

O Vitória poderá ganhar mais uma baixa para o duelo contra o líder do Brasileirão Série B, América-MG. Se queixando de dores no joelho, o volante Matheus Frizzo foi examinado nesta terça-feira, 5, pelo médico do clube, que o recomendou a ficar em tratamento da dor no ligamento medial e a se movimentar levemente na academia de musculação.

Além dele, o Leão já conta com os desfalques dos laterais Léo Morais e Van, e o atacante Alisson Farias. Os três atletas seguem no período de transição com o preparador físico do clube. A boa notícia fica pela possibilidade de retorno do goleiro Ronaldo que, após exames, foi liberado e fez um trabalho de retorno ao gramado.

Enquanto isso, os trabalhos desta manhã no CT Manoel Pontes Tanajura foi de regenerativo e exercícios físicos de academia e corrida, para os 11 titulares que começaram o jogo contra o Operário-PR. O restante do elenco fez atividades táticas com o comandante Rodrigo Chagas, que consistiram em treinos de rondo, transição e trabalho em campo reduzido.

Os jogadores voltam aos treinamentos nesta quarta-feira, 6, e depois terão mais dois dias de atividades no CT: quinta e sexta-feira. A viagem para Belo Horizonte será na sexta, 8, após o treinamento.

Vitória e América-MG se enfrentam no sábado, 9, às 19h, na Arena Independência, na capital mineira. O confronto é válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B.

