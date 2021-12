Volante Michel não permanece no Vitória em 2014

O volante Michel não vai fazer parte dos planos do Vitória para a próxima temporada. A diretoria rubro-negra optou por não renovar o seu contrato, que se encerra este ano. A informação foi confirmada pelo atleta na manhã desta quarta-feira, 11.

Michel perdeu espaço no time titular do Leão no Campeonato Brasileiro, após perder a vaga para o jovem Marcelo. O atleta chegou à Toca em 2012, vindo do Ceará. Foram mais de 80 jogos com a camisa rubro-negra.

Durante a sua passagem pelo Leão, o volante marcou três gols, sendo um deles na goleada por 5 a 1 sobre o Bahia, pelo Campeonato Baiano deste ano.

Listão

Além de Michel e Renato Cajá, outros atletas não terão seus contratos renovados. Os zagueiros Fabrício e David Braz estão fora dos planos. Os volantes Elizeu e Luiz Alberto, além dos atacantes Oldoni e Alemão também acertaram suas saídas.

