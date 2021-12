Volante José Welison se despede do Vitória nas redes sociais

O volante José Welison se despediu do Vitória por meio de seu perfl na rede socila no fim da manhã desta quinta, 28. "Meu amor pelo Vitória não vai acabar", afirmou o volante na publicação.

"Pai Vei", como é carinhosamente chamado por seus companheiros, deixou claro na postagem que a diretoria antiga não o procurou para renovar seu contrato que se encerra esse ano. O volante, de 23 anos, vai se transferir para o Atlético Mineiro.

Natural de São Pedro, no Rio Grande do Norte, José Welison chegou ao Leão em 2010, fez 113 jogos, 21 apenas esse ano. Em toda sua trajetória, somou 6 gols com a camisa rubro-negra.

adblock ativo