Volante Josa rescinde contrato com o Vitória

O volante Josa rescindiu contrato com o Vitória nesta quarta-feira, 3. O jogador chegou de empréstimo em maio após conquistar o Paulistão, pelo Ituano, e ficaria na Toca do Leão até dezembro. Porém, depois de ser afastado do elenco principal, em agosto, ele negociou sua saída junto à diretoria rubro-negra.

Pelo Vitória, Josa fez apenas um jogo com Ney Franco, justamente no último Ba-Vi, quando o treinador pediu demissão. Ao todo, o volante fez sete jogos, sendo seis com Jorginho. Após o empate sem gols com o Corinthians, pelo Brasileiro, ele perdeu a vaga e não jogou mais. A última vez que sentou no banco antes de ir para o grupo 2 rubro-negro foi no triunfo do Leão diante do Grêmio.

Josa, que pertence ao Salgueiro-PE, já negocia com o Boa Esporte, clube mineiro que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

adblock ativo