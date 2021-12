Volante ex-Chapecoense é o novo reforço do Vitória

O Vitória confirmou nesta quarta-feira, 10, mais um reforço para 2018. Trata-se do volante Lucas Marques, ex-Chapecoense, que chega de maneira definitiva até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Esta é a quarta contratação do Rubro-Negro no ano. Os outros reforços são o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo Bryan, e o atacante Denílson. Todos já treinam na Toca do Leão.

Aos 22 anos, Lucas foi revelado pelo Internacional, onde atuou até 2016. No ano passado, ele defendeu a Chapecoense e trabalhou com o técnico Vagner Mancini, quando conquistaram o Campeonato Catarinense.

O Vitória estreia na temporada na próxima terça-feira, 16, contra o Globo-RN, em Ceará-Mirim, pela Copa do Nordeste.

