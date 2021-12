Volante está suspenso e desfalca o Vitória diante do Grêmio

O volante Arouca recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Cruzeiro, neste domingo, 5, está suspenso e vai desfalcar o Vitória na partida contra o Grêmio. O duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizado em Porto Alegre, no próximo domingo, 12, às 19h, na Arena do Grêmio.

Além do experiente jogador, o capitão William Farias também pode ficar de fora do confronto em solo gaúcho. O atleta sentiu um desconforto no joelho, durante o aquecimento para o jogo diante da Raposa, não foi à campo e será reavaliado pelo departamento médico durante a semana.

Com estas ausências, o volante Fillipe Soutto e o argentino Marcelo Melli devem ser mantidos entre os titulares e podem formar a dupla de volantes no confronto no Rio Grande do Sul.

Sob comando do técnico interino João Burse, o elenco rubro-negro se reapresenta na terça-feira, 7, às 9h, no CT Manoel Pontes Tanajura para dar início a preparação para encarar o Grêmio. Com 19 pontos conquistados, o Vitória é o atual 14º colocado no Brasileirão.

