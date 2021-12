Volante é dispensado do Vitória

O Vitória dispensou, nesta quarta-feira, 7, o volante Lucas Zen. É o primeiro reforço para temporada que sai antes de cumprir o contrato no clube.

O atleta foi emprestado pelo Botafogo, mas ficou apagado durante todo primeiro semestre no Baianão e Copa do Nordeste. Ele fez cinco jogos com a camisa rubro-negra, duas como zagueiro.

Outro que pode arrumar a mala a qualquer momento é o zagueiro Jonathan Ferrari, que completa 27 anos nesta quinta, 8. O gringo jogou a mesma quantidade de partidas de Lucas Zen e chegou a balançar a rede duas vezes, no entanto, não correspondeu e sequer vem sendo relacionado.

Já os atacantes Vander e Edson estão de volta ao rubro-negro, mas devem ser reemprestados novamente.

