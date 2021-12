Volante do Vitória só deve voltar em um mês

Um dos médicos do Vitória, Wilson Vasconcelos Filho, pediu voz à imprensa no treino da manhã desta segunda-feira, 22, no Barradão. O profissional quis esclarecer a situação dos jogadores lesionados do clube, principalmente o volante Luiz Gustavo, que tem um estiramento no músculo posterior da coxa direita.

Segundo ele, a contusão do atleta é mais grave do que tem sido tratada em alguns veículos da imprensa, e que o volante deve ficar de fora do time por pelo menos mais um mês: "Vi alguns meios de comunicação dizendo que era uma lesão de grau um, mas Luiz Gustavo teve uma lesão mais complicada do que isso, de grau dois para grau três", alertou o médico.

"Ele tem feito um tratamento contínuo, o clube tem investido de tudo que é forma para que ele volte, mas o processo de cicatrização é de no mínimo três semanas. Como ele já está afastado há bastante tempo, o tempo para readquirir condicionamento físico vai ser complicado, então só daqui a umas quatro semanas para ele estar à disposição da comissão técnica", completou Vasconcelos Filho.

Outro que vai ficar afastado por mais tempo do que se imaginava é o meia Jorge Wagner. "Ele teve um trauma complicado, um edema ósseo muito grande e isso leva tempo para absorção total. Vai levar pelo menos duas semanas para que o osso se recupere e a gente calcular que só em três semanas ele esteja disponível para treinar com os outros jogadores", explicou.

Quem já retornou aos treinos é o meia Vander, recuperado de uma fratura na mão esquerda. Ele está liberado para treinar com uma proteção, mas não vai participar do jogo contra o Paysandu, nesta terça, 23.

De acordo com Vasconcelos Filho, o goleiro Gustavo, que sofreu uma fratura por stress na perna direita, passou por uma cirurgia na semana passada e só volta a treinar com o grupo em quatro meses. Por fim, o volante André Castro, que nem chegou a estrear pelo Leão, sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa direita e só deve voltar dentro de um mês.

adblock ativo