Volante do Vitória é convocado para Seleção Sub-21

José Welison ficou sabendo sobre sua segunda convocação para a Seleção Brasileira de base, nesta segunda-feira, 11, de forma inusitada. "Estava no aeroporto, chegando de São Paulo. Entrei no Facebook e uma amiga me deu a notícia. Eu não sabia de nada", contou.

Em maio, "Pai Véi", apelido recebido na Toca do Leão, foi chamado para compor a Seleção sub-19, juntamento com o goleiro Caíque e o zagueiro Vinícius. Agora, ele vai compor a equipe sub-21, que começa a ser montada para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. "Quero mostrar meu trabalho aqui no Vitória e na Seleção para poder estar na Olimpíada. Vou batalhar por isso", disse.

A equipe comandada pelo técnico Alexandre Gallo fará três amistosos no Qatar, entre os dias 1 e 10 de setembro. Os adversários serão o Egito, Qatar e Líbano. Entre os 22 da lista estão o zagueiro Marquinhos, do PSG, o meia Rafael Alcântara, do Barcelona, e o atacante Vitinho, do CSKA.

O potiguar de 19 anos é o único representante dos clubes do Norte-Nordeste e se sente lisonjeado por isso. "Estou muito feliz. Não estava esperando essa convocação, falando a verdade", completou.

"Pai Véi" perdeu a titularidade no Vitória na última partida, quando foi sacado para o retorno do volante Adriano. Ele atuou em nove dos 15 jogos do Brasileirão - oito como titular.

