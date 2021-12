Volante deixa o Vitória e acerta com time romeno

Revelado nas divisões de base do Vitória, o volante Elton rescindiu o seu contrato com o rubro-negro baiano nesta terça-feira, 9, e já tem um novo clube para jogar: o Dinamo Bucareste, da Rômenia.

Canhoto, o meio-campista de 27 anos conseguiu a sua liberação junto ao time baiano e assinou vínculo de três temporadas com o clube romeno.

Elton apareceu no time profissional do Vitória em 2007, mas já treinava na Toca do Leão desde quando tinha apenas 14 anos.

Sem espaço no elenco principal do Leão, o jogador havia sido emprestado no início do ano ao Santa Cruz-RS, onde disputou o Campeonato Gaúcho.

Ele também passou pelo Jataiense-GO, pelo Vasco, pelo Joinville, pelo Marcílio Dias, pelo Comercial e pelo Grêmio Barueri.

