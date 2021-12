Volante Cáceres será titular diante da Chapecoense

Foram cinco jogos afastado do time titular. Mas Cáceres está de volta ao meio-campo rubro-negro. No domingo, 17, diante da Chapecoense, seu nome volta a figurar como titular no telão do Barradão. A última vez que o paraguaio esteve entre os 11 que começam jogando foi na derrota para o Sport, em maio, antes da parada para a Copa do Mundo.

Depois daquela partida, sofreu com uma fissura no dedão do pé. Ficou curado e entrou no decorrer do jogo contra o Corinthians, no retorno do Vitória ao Manoel Barradas. Voltou a sentir a lesão e ficou afastado das três últimas rodadas do Brasileirão.

Lucho não esconde a ansiedade por voltar a entrar de primeira numa partida. "Tenho muita ansiedade de poder jogar e poder ganhar. Eu espero voltar a fazer um bom trabalho", disse o gringo.

Cáceres vai ocupar a vaga de Richarlyson, que não fez uma boa partida contra o São Paulo, foi substituído e deixou o Morumbi após o intervalo do jogo. Como Ricky atua pelo lado esquerdo, o paraguaio não vê problema em ocupar aquela faixa do campo. "Eu não tenho esse problema. Posso jogar na esquerda ou na direita", garantiu.

Independentemente do lado que atue, o papel de Cáceres é resguardar a defesa - a segunda pior da Série A, com 19 gols sofridos. A tarefa será dividida com o prata da casa José Welison, que substituirá o uruguaio Luís Aguiar, suspenso até segunda-feira por conta da briga com Adriano.

A outra opção de Jorginho para melhorar o setor defensivo foi a entrada do recém-contratado Roger Carvalho. Kadu não poupou elogios ao seu novo parceiro da cozinha do Leão. "Tive oportunidade de jogar com ele em 2010, no Figueirense. É um ótimo companheiro e bom jogador. Tenho certeza que, com a chegada dele, vai nos ajudar bastante".

Dos 14 jogos que fez até o momento no Campeonato Brasileiro, a defesa rubro-negra só não foi vazada por Goiás e Corinthians.

