Volante Cáceres é a novidade em treino do Vitória

O treino do Vitória foi marcado pelo retorno do volante Cáceres. O atleta, que não joga há três jogos por conta de uma lesão na coxa, participou normalmente da atividade nesta segunda-feira, 30, no Barradão.

A depender do trabalho desta terça, 1º, o paraguaio deve ser relacionado pelo técnico Ney Franco para a partida diante do Goiás, na quarta, 2, na Arena Fonte Nova.

As atividades táticas e técnicas foram comandadas pelos auxiliares Wesley Carvalho e Júlio César. Apenas os atletas que não viajaram para o jogo contra o Atlético-PR treinaram.

Os atletas Neto Coruja, Danilo Tarracha e o atacante Maxi Biancucchi estão em fase final de tratamento de lesão e já realizam atividades físicas.

Já o meia Camacho teve o contrato com o rubro-negro rescindido. O anúncio foi feito pela direção do Leão na tarde desta segunda.

