Volante Cáceres acerta para jogar no Coritiba

O Coritiba acerta os últimos detalhes para poder anunciar as contratações do meia Luis Cáceres, que estava no Vitória até o final do ano passado, e do atacante Wellington Paulista, que tem contrato com o Internacional.

Cáceres desembarcou no aeroporto de São José dos Pinhais na manhã de segunda-feira, 19. Ele fará exames médicos no CT da Graciosa e, se for aprovado, assinará contrato.

