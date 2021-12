Volante Baraka volta a treinar com bola na Toca do Leão

O volante do Vitória, Baraka, voltou a treinar normalmente com o restante do elenco na Toca do Leão, na manhã desta terça-feira, 22. Com isso, o jogador, que se recuperou de lesão muscular, fica à disposição do técnico Geninho para o duelo com a Ponte Preta no domingo, 27, às 16, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O capitão do Rubro-Negro estava sem entrar em campo desde a partida diante do Cuiabá, no último dia 11, válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Outro que pode aparecer em breve é o volante Lucas Cândido. Ele segue em fase de transição e, de acordo com a assessoria do clube, o seu quadro clínico 'evolui bem'.

Os únicos desfalques da atividade foram o atacante Jordy, em tratamento de dores no púbis, e o lateral Chiquinho, com uma tendinite no pé direito.

Nesta manhã, antes de descer para o gramado, o elenco assistiu a vídeo do jogo e recebeu orientações do treinador. Em seguida, os atletas participaram os atletas fizeram um trabalho específico com zagueiros e de finalização, além de treino em campo reduzido. O grupo volta a treinar na manhã de quarta, 23.

