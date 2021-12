Volante Amaral tenta recuperar prestígio no Vitória

Titular absoluto do Vitória desde sua chegada, em janeiro de 2015, o volante Amaral viu seu prestígio ruir no decorrer das primeiras rodadas do atual Brasileirão. A queda de rendimento físico e técnico, associada a críticas da torcida por uma suposta fama de boêmio, levaram a perda da titularidade em meados de julho. Péssimo para que, no ano passado, ganhou o apelido de pitbull devido a sua raça, força e capacidade de marcação.

Nos últimos três meses, ele só foi escalado duas vezes. A primeira em 3 de agosto, no 3 a 1 sobre o Coritiba, jogo em que foi substituído por Flávio com 10 minutos do segundo tempo, quando o Leão perdia por 1 a 0.

A outra foi em 7 de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, quando atuou em substituição a Willian Farias, lesionado.

Pois é novamente a saída do capitão do time que dará oportunidade para Amaral recuperar seu prestígio. Na quinta-feira, 13, no 2 a 0 sofrido diante da Ponte Preta, Farias levou o terceiro cartão amarelo. Assim, será desfalque para o jogo de domingo, 16, às 18h30, em Recife, contra o Sport, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Argel Fucks já confirmou o substituto: “Será Amaral, que vem treinando normalmente e é nossa primeira opção para a posição”.

Com Argel

Desde que Argel assumiu a equipe, o Vitória atuou seis vezes. Perdeu três e ganhou três. Amaral entrou em campo em dois jogos, sempre quando o placar já estava definido e com o objetivo apenas de usar sua força de marcação para sustentar o resultado. Suas entradas foram aos 40 minutos do segundo tempo, no 1 a 0 sobre o Inter, na estreia de Argel, em 15 de setembro, e aos 29 do segundo tempo no 4 a 1 em cima da Chapecoense em 1º de outubro.

Neste Brasileirão, o camisa 5 do Leão contabiliza 16 partidas como titular. Foi reserva em 11. No domingo, ressumirá seu antigo posto com a pressão de saber que o Vitória não pode nem pensar em perder. A equipe, em 15º lugar com 35 pontos, luta contra o rebaixamento. No domingo, faz confronto direto com o Sport, 16º com 34.

A equipe que perder corre sério risco de fechar a 31ª rodada na zona da degola. Para evitar a angústia, o time baiano teria de secar o Internacional. O pernambucano, Internacional e Figueirense. Ambos jogam em casa. O consolo aos Rubro-Negros nordestinos é que Figueira e Inter recebem respectivamente Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do campeonato.

adblock ativo