Volante Amaral é novidade na reapresentação do Vitória

Pelo menos no quesito comprometimento, o Vitória iniciou o ano bem. Entre novos reforços, turma da base e atletas machucados, todos se reapresentaram ao clube nesta segunda-feira, 5. Até o zagueiro Saimon, que só será apresentado nesta terça, 6, marcou presença. Entre as novidades, o volante Amaral foi o único exibido para a imprensa.

Pelo menos até segunda ordem, os 30 atletas que iniciaram a pré-temporada serão aproveitados. Mesmo assim, alguns nomes com contratos vigentes não compareceram, mas cada um recebeu seu aviso prévio. São os casos do lateral esquerdo Juan e do atacante paraguaio Beltrán. Ambos possuem contrato até o final de 2015, mas estão negociando a rescisão. O mesmo acontece com o atacante Rômulo, que não vestirá mais a camisa do Leão.

Outros nomes da base, como Dimas, Iuri, Magal e Felipe, estão negociando com outros clubes baianos. A maioria será emprestada para a Jacuipense. Já o atacante Vander jogará no futebol pernambucano, com a camisa do Náutico.

Também estreando no Vitória, o técnico Ricardo Drubscky mostrou que os atletas não terão moleza. Ao contrário do primeiro dia de apresentação tradicional, no qual os jogadores fazem apenas exames físicos e médicos, o elenco já trabalhou com bola, incluindo fundamentos como chute a gol. "Nunca vi isso. Foi muito bom! Começamos bem para terminarmos bem", disse o lateral direito Romário. Apenas dois atletas não treinaram. O goleiro Wilson se recupera de cirurgia no ombro, enquanto o zagueiro Josué fará uma cirurgia no joelho direito.

Amaral

O Vitória apresentou à imprensa o volante Amaral, emprestado pelo Flamengo até o final da temporada. Em troca, o meia Arthur Maia foi para o Rubro-Negro do Rio. Ainda tímido, o volante de 26 anos falou pouco, mas não escondeu suas características. "Ganhei espaço pela proteção na zaga e o poder de marcação. Espero ajudar o Vitória, seja na Série B ou em qualquer competição", resumiu o atleta.



O jogador também demorou para explicar uma curiosidade: por que seu apelido é amaral, se o nome é Mauricio Azevedo Alves? "É... Apelido dos tempos de escolinha, né? Nem lembro bem o motivo. Deixa pra lá..." disse Amaral, antes de admitir que a alcunha é inspirada no 'xará' que atuou por Palmeiras e Corinthians na década de 90.

Segundo o diretor do Vitória, Anderson Barros, até o final da semana o clube pode anunciar um novo meia-atacante, mas ele adiantou que não se trata do meia Ricardinho, do Ceará. "Ricardinho foi uma operação em que houve conversa com o representante dele, houve proposta, mas entendemos que as condições estavam acima do que queríamos. Por isso, não demos continuidade na negociação", explicou.



O gestor também revelou que o Vitória fará dois jogos amistosos, nos dias 21 e 25 de janeiro, provavelmente no Norte do país. Existe possibilidade de ser em forma de torneio.

