"Vivi alguns dias de drama", se explica Denílson após não viajar com elenco

Após deixar de viajar com a delegação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, em São Luís do Maranhão, o atacante do Vitória, Denílson, explicou o motivo de não comparecer no aerooporto para embarcar com o elenco. O jogo, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, ocorreu na última quarta-feira, 16, onde Rubro-Negro foi derrotado pelo placar de 3x0.

Em nota enviada a imprensa neste sábado, 19, o jogador informou que alguns problemas envolvendo sua mãe, além de outras situações fizeram com que ele tivesse dias difíceis. Também no informativo, o atleta pediu desculpas a torcida e reconheceu o seu erro.

Sobre o não comparecimento de Denílson, o Vitória afirmou que adotaria medidas cabíveis em relação a atitude do jogador. "O Clube considera a atitude do atleta como um ato de indisciplina e de insubordinação, sujeito a punição. O Esporte Clube Vitória adotará as medidas disciplinares e punitivas que o caso requer após reunião com a Comissão Técnica".

Confira nota na íntegra

Comunicado do atacante Denílson Pereira Júnior

Em respeito ao Esporte Clube Vitória, instituição centenária, venho a público reconhecer que a minha atitude ao não viajar com o grupo para o jogo em São Luís foi impensada e peço desculpas pelo ato. Vivi alguns dias de drama após o ocorrido com minha mãe e outros problemas pessoais. Tomei uma posição sem refletir. Estou satisfeito no clube e é preciso seguir em frente. Este momento é de união de todos para que o Vitoria alcance seus objetivos na temporada.

