Vitória: zagueiro está perto de ser anunciado

O Esporte Clube Vitória está perto de anunciar mais um zagueiro para reforçar a equipe principal. Trata-se do zagueiro Edcarlos, de 33 anos, que estava no Goiás na temporada 2018. Além do jogador, o Leão da Barra já acertou com cinco atletas (Gabriel Silva, Thalles, Andrigo, Ruy e Wesley) para a temporada 2019.

De acordo com informações de pessoas ligadas ao clube, o defensor já está no clube deste esse domingo, 06. Além de Edcarlos, o rubro-negro tem mais oito zagueiros na equipe: Lucas Ribeiro, Ramon, Léo Xavier, Ruan Renato, Walisson Maia, Bruno Bispo e os novatos Gabriel Silva e Thalles.

Segundo o vice-presidente do Vitória, Francisco Salles a contratação do Edcarlos foi um pedido do técnico Marcelo Chamusca por um defensor mais experiente. “Foi uma escolha de todos”, afirmou.

Carreira

Edcarlos Conceição Santos é soteropolitano, mas foi revelado pelo São Paulo. O zagueiro, diferente dos outros atletas defensores do clube, é um zagueiro experiente e rodado. Edcarlos tem passagens por Benfica (POR), Fluminense, Cruz Azul (MEX), Cruzeiro, Grêmio, Sport, Seongnam IC (KOR), Atlético Mineiro, Olímpia e por último, o Goiás.

