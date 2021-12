Vitória x Sport tem data definida na Copa do Brasil sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os dias em que o Vitória enfrentará o Sport pelas oitavas de final da Copa do Brasil sub-20. O jogo de ida será no dia 12 de outubro, no Barradão, em Salvador, e o jogo de volta será no dia 19, na ilha do Retiro, em Recife.

O jogo no Barradão será às 15h, enquanto que na Ilha do Retiro o jogo será realizado às 16h. O vencedor do duelo nordestino enfrentará o Botafogo (RJ) ou Atlético-MG nas quartas.

