Vitória x Sampaio Corrêa: ingressos à venda nesta quarta

Os ingressos para a estreia do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Sampaio Corrêa (MA), no próximo sábado, 9, às 16h30, no Estádio do Barradão, começam a ser vendidos a partir de 10h desta quarta-feira, 6, de acordo com a assessoria do Leão.

A comercialização ocorre no estádio e na Loja do Leão dos shoppings Piedade, Paralela e Bela Vista e Capemi [veja abaixo outros pontos de venda]. As entradas para arquibancada custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Já as cadeiras saem por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Esse será o primeiro jogo oficial do rubro negro após vinte dias. A última partida disputada pelo Vitória foi contra o Anapolina pela Copa do Brasil, no dia 14 de abril, no Barradão. O jogo terminou em 1 a 1, resultado que classificou o time baiano para a próxima fase da competição, na qual enfrentará o Asa de Arapiraca (AL). Antes disso, o rubro-negro havia sido eliminado da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano.

Na estreia, o Vitória busca reconquistar a confiança da torcida, insatisfeita com os resultados negativos nesse primeiro semestre, e garantir os três pontos jogando em casa. Para isso, o Leão conta com o retorno de alguns jogadores da equipe sub-20, campeã do Baianão da categoria, como Flávio e Ramon, além do lateral esquerdo recém contratado, Diego Renan, que está a disposição do técnico Claudinei Oliveira.

Já a equipe visitante vem de resultado difícil. O clube, que tem na estampa do uniforme as cores do reggae, gênero musical popular no Estado, perdeu a final do Campeonato Maranhense para o Imperatriz no sábado, 2, em jogo no Estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz. Mesmo com a derrota, o Sampaio Corrêa continua sendo a equipe que venceu mais vezes o campeonato estadual.

