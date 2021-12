Vitória x Palmeiras: todos os ingressos foram vendidos

O Vitória vendeu todos os ingressos e terá público máximo no domingo, 11, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador. A partida é a última do Leão no ano, e pode garantir a permanência do time na Primeira Divisão para 2017. Caso consiga um empate, o Rubro-Negro estará garantido.

Foram vendidos mais de 28 mil ingressos, mas nesse número não está contido os sócios. Ainda segundo o clube, ainda há como assistir ao jogo decisivo, mas apenas para quem é sócio do time.

A associação pode ser feita pelo site www.soumaisvitoria.com.br ou de forma presencial, nos Shopping Capemi e Pituba Open Center, que abre das 9h às 16h e de 9h às 15h, respectivamente. O atendimento no domingo, dia do jogo, começará às 10h.

Os bilhetes vendidos com a data anterior da partida, dia 4 de dezembro, também serão aceitos no estádio.

