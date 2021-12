Vitória x Palmeiras: restam apenas três mil ingressos à venda

O Vitória informou, nesta quinta-feira, 1º, que restam apenas três mil ingressos à venda para o duelo diante do Palmeiras, no dia 11 de dezembro, no Barradão, pela 38ª e última rodada do Brasileirão da Série A. As vendas para o setor arquibancada já esgotaram e não há mais bilhetes disponíveis.

No entanto, o torcedor interessado ainda pode adquirir o bilhete para o setor cadeira, por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Vale lembrar que os ingressos para a torcida visitante foram iniciadas nesta quinta e são vendidos apenas nas bilheterias do Barradão, por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

O Rubro-Negro espera bater o recorde de público no ano, que foi de 28.387 pagantes, no jogo contra o Flamengo, pela 24ª rodada do campenato.

Os bilhetes que contém a data anterior da partida, dia 4 de dezembro, serão aceitos no estádio.

Ingressos

Cadeira - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Visitante - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Pontos de venda

Entre os dias 1º de dezembro e 10 de dezembro - 9h às 17h

Bilheterias do Barradão

Loja do Leão - Shopping Capemi

Loja do Leão - Shopping Lapa

Loja Estação Rubro-Negra - Shopping Paralela

Loja Planeta Vitória - Shopping Pituba Open Center, em frente ao Colégio Integral

Domingo, 11 - 9h às 17h

Bilheterias do Barradão

