Vitória x Palmeiras: menos de 2 mil ingressos ainda estão à venda

O torcedor ainda pode adquirir ingressos para a última partida do Vitória no ano, diante do Palmeiras, marcada para o dia 11 de dezembro, às 16h (horário da Bahia), no Barradão. No último balanço divulgado pelo clube na tarde desta terça-feira, 6, mais de 26 mil bilhetes já haviam sido vendidos, mas ainda restam 1.291 disponíveis para o setor cadeira, que custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Para a torcida visitante, restam ainda 411 ingressos, que são vendidos exclusivamente nas bilheterias do Barradão, por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Os ingressos que constam a data antiga do duelo, anteriormente marcado para 4 de dezembro, serão aceitos normalmente no estádio.

Valor dos ingressos

Cadeira - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Visitante - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Pontos de vendas

Entre os dias 7 de dezembro e 10 de dezembro - 9h às 17h

Bilheterias do Barradão

Loja do Leão - Shopping Capemi

Loja do Leão - Shopping Lapa

Loja Estação Rubro-Negra - Shopping Paralela

Loja Planeta Vitória - Shopping Pituba Open Center, em frente ao Colégio Integral

Domingo, 11- 9h às 17h

Bilheterias do Barradão

adblock ativo