Vitória x Náutico-RR é confirmado na Fonte Nova

A diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou a mudança de Vitória x Náutico-RR do Barradão para a Arena Fonte Nova. A partida é válida pelo jogo de volta da Copa do Brasil e está programada para o dia 27 (quarta-feira), às 19h30.

No duelo de ida, em Roraima, o Leão levou a melhor e bateu o Náutico por 3 a 2. Com isso, o rubro-negro pode perder por até 2 a 1 que se classifica. Se for 3 a 2 para a equipe de Roraima, pênaltis. Outro triunfo com mais gols, a equipe roraimense passa de fase. Qualquer triunfo do Vitória, o time baiano se classifica.

