Vitória x Flamengo: mais de 22 mil ingressos vendidos

Os ingressos para Vitória x Flamengo seguem à venda nas bilheterias do Barradão e nas lojas do Vitória nos shoppings Capemi, Lapa, Paralela e Pituba Open Center. O jogo será realizado no sábado, 10, às 18h30, no Barradão, em Salvador, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A arquibancada sai a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). A cadeira, setor exclusivo da torcida do Leão, custa R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Até o momento, já estão garantidos na partida pouco mais de 20 mil torcedores, entre ingressos de bilheteria e sócios do plano Sou Mais Vitória. Não há mais entradas para visitantes.

