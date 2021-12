Vitória x Figueirense: ingressos já estão à venda

O torcedor já pode adquirir o seu ingresso para o jogo entre Vitória x Figueirense, no domingo, 24, às 16h, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A compra poderá ser feita através de um dos pontos de venda credenciados [confira abaixo] e nas bilheterias do Barradão.

Os valores dos bilhetes para arquibancada custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Já os ingressos para as cadeiras, que são exclusivas para a torcida do Leão, saem por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

