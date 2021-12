Vitória x Criciúma: ingressos promocionais já estão à venda

Os ingressos para a partida entre Vitória x Criciúma, no sábado, 25, às 17h30 (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador, pela 31ª rodada do Brasileirão, já estão à venda desde o início da tarde desta terça-feira, 21. Como aconteceu no jogo diante do Cruzeiro, o valor da entrada continua a R$ 10.

A promocão será apenas para os primeiros 10 mil bilhetes, válidos para o setor de arquibancada. Encerrada a cota, os ingressos para o setor passam a custar R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Já no setor exclusivo aos torcedores do Rubro-negro o preço segue o mesmo: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Nesta terça, a comercialização teve início, às 14h, nos guichês do estádio. Desde às 16h, as entradas foram colocadas à disposição da toricda nos pontos de vendas [Confira abaixo].

