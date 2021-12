Vitória x CRB: venda de ingressos promocionais é até sábado

O Vitória iniciou nesta sexta-feira,10, a venda antecipada de 3 mil ingressos para o jogo contra o CRB (no próximo sábado 17), com preço promocional para um novo espaço nas arquibancadas do Barradão, denominado de Setor Rubro-Negro 10.

Os torcedores poderão adquirir as entradas no valor de R$ 10, se comprar até este sábado, 11, das 9h às 15h, nas bilheterias do estádio e nos pontos de venda (veja horários e locais abaixo).

De domingo, 12, a terça, 14, os bilhetes para os demais espaços da arquibancada do Barradão, que são exclusivos para os torcedores do Vitória, passam a valer R$ 20. Já na quarta, 15, o preço será de R$ 40, tanto para as torcidas da casa quanto visitante.

