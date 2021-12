Vitória x Coritiba será duelo direto contra Z-4

Com os resultados de domingo, 31, que encerraram a 17ª rodada da Série A, o Vitória conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Apesar da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, a derrota do Coritiba, por 2 a 0, para o Flamengo, fez o Rubro-Negro ficar em 16º, com 19 pontos, enquanto o Coxa encabeça a zona da degola, em 17º, com 18.

Por isso, o duelo desta quarta, 3, terá ares de confronto direto: o Leão recebe justamente o time paranaense, às 19h30, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Para a partida, o técnico Vágner Mancini não terá o zagueiro Victor Ramos, expulso na derrota para o Figueirense anteontem. Por outro lado, o atacante Dagoberto, que cumpriu suspensão, retorna, assim como o meia colombiano Sherman Cárdenas, que teve problemas intestinais.

