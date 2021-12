Vitória x Coritiba: Ingressos já estão a venda

O torcedor rubro-negro já pode comprar o seu ingresso para a partida entre Vitória e Coritiba, válida pela 28ªrodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 12, no estádio Barradão, às 18h30.

Depois de jogar a última partida como mandante na Fonte Nova contra o Goiás, pela 25ª rodada da Série A, o Leão volta a jogar no seu "caldeirão" após três rodadas. O último jogo no Manoel Barradas foi o empate contra o Grêmio pela 23ª rodada.

Os preços das entradas no Barradão estão à R$ 20(meia-entrada) e R$40(inteira) na arquibancada. Já nas cadeiras os valores são de R$40 e R$80.

adblock ativo