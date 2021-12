Vitória x Atlético-MG: ingressos estão disponíveis

Os ingressos para o jogo entre Vitória x Atlético-MG, marcado para quinta-feira, 22, às 21h, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasieiro, já estão à venda. O confronto será realizado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, já que Pituaçu e a Fonte Nova estarão entregues à Fifa para a Copa do Mundo.

Além dos tradicionais pontos para comercialização em Salvador, os torcedores têm outros dois na cidade de Feira. As entradas também estão disponíveis nas bilheterias do Joia da Princesa e na Loja Planeta Vitória, na Avenida Maria Quitéria.

O valores dos bilhetes para arquibancada custam 60 reais (inteira) e 30 reais (meia). Para o setor de cadeiras, os preços são de 120 reais (inteira) e 60 reais (meia).

