Vitória volta com força à caça por reforços para o Brasileirão

O clima é de mudanças na Toca do Leão. Após a derrota para o Corinthians por 1 a 0 na Fonte Nova, no domingo, 21, o Vitória procura se reforçar para o Campeonato Brasileiro. Mas, assim como gente nova deve chegar, algumas peças também vão deixar o clube.

Para renovar a equipe, são três nomes: o zagueiro Bressan e os atacantes Sassá e Neilton. O diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, já demonstrou interesse em trazer todos eles, mas reconheceu que existem alguns empecilhos.

No caso de Neilton, o problema é bem claro. O Vitória já conta com três jogadores emprestados pelo Cruzeiro (Bruno Ramires, Uillian Coreia e Gabriel Xavier), clube que detém os direitos do atleta em vista.

Então, precisaria comprar o jogador em definitivo para estar em conformidade com o Regulamento Específico do Campeonato Brasileiro (REC).

“A proposta está feita. Está tendo um leilão e precisamos ter paciência. Para ele vir, precisa ser liberado pelo Cruzeiro. Há conversa para que isso possa acontecer”, disse Sinval ao site Globoesporte.com.

Quanto a Sassá, existem duas possibilidades: troca por Kieza – que há três semanas não entra em campo – ou a compra de 50% dos direitos do jogador, avaliado em cerca de R$ 4,9 milhões.

“Conversei com um amigo da diretoria do Botafogo e temos, sim, o interesse em contar com Sassá. Sabemos que ele está na mira de outro grandes clubes e nas próximas semanas vamos definir o que será feito”, afirmou Sinval ao diário Lance!.

As tratativas para trazer o zagueiro Matheus Bressan também já começaram, mas ainda estariam no início. O agente do jogador, Marcelo Lipatin, foi quem confirmou o interesse do Rubro-Negro.

Mais grana?

Com tantos atletas chegando, há rumores de uma possível tomada de empréstimo pelo Rubro-Negro para pagar a folha. Mas o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catharino Gordilho Filho, desmentiu. “Foi aprovado um orçamento para 2017 que precisa ser seguido. Se a diretoria quiser um aumento não previsto da folha de pagamento, tem de pedir uma suplementação ao conselho deliberativo. E isso não aconteceu e nem tem previsão para acontecer”, garantiu.

Despedida

Quem já saiu do clube foi o assistente técnico Wesley Carvalho, que fechou com o Palmeiras e vai assumir o time sub-20 do Verdão. O Vitória não informou se tem outra pessoa em vista para o posto.

