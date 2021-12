Vitória volta aos treinos para último jogo da temporada

Após a confirmação do rebaixamento para a Serie B, o Vitória voltou aos treinos nessa terça-feira, 27, visando o último jogo da temporada, contra o Palmeiras, em São Paulo. A partida acontecerá no Allianz Arena, às 17h (horário de Brasilia), neste domingo, 2.

Os jogadores que foram titulares na última rodada fizeram uma atividade regenerativa no vestiário. O restante fez um aquecimento sob as orientações de Daniel Azambuja, preparador físico do clube. Posteriormente, seguiram para um trabalho tático de marcação e pressão na saída de bola com o treinador João Burse.

O volante Fillipe Soutto sentiu um desconforto muscular na última rodada e treinou separado do grupo com a supervisão do fisioterapeuta Lucas Penha. O lateral Jeferson, suspenso com três cartões, o também lateral Lucas e o volante Arouca, ambos emprestados pelo Palmeiras, ficarão de fora do confronto. Os três já estão de férias. Em compensação, o volante Rodrigo Andrade, que se recuperou de uma luxação acromioclavicular, está a disposição de Burse.

O time volta a se apresentar nessa quarta, 28.

