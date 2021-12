Vitória volta aos treinos e Uelliton é vetado

Depois do descanso de dois dias concedido pela comissão técnica, o elenco do Vitória voltou ao batente na manhã desta terça-feira, 25, na Toca do Leão.

Com um intenso trabalho físico comandado pelo preparador Ednilson Sena, o rubro-negro iniciou a preparação para a partida do próximo sábado, 29, contra o Avaí, na Ressacada, em Santa Catarina-SC.

Em estágio mais avançado de recuperação, o lateral-direito Nino Paraíba deu voltas em torno dos gramados, acompanhado do meia Eduardo Ramos, que também ainda não está pronto para jogar. William e Léo seguem no departamento médico.

Uelliton fora - Em separado dos demais, o "Vovô" seguiu o seu trabalho de recuperação com o auxiliar Alexi Fernandes. Após as atividades, o jogador, que garante se sentir bem para voltar a jogar, contou em entrevista que foi vetado pelo técnico Paulo César Carpegiani para o duelo contra o time catarinense.

"Queria viajar e jogar. Estou bem para isso. Mas foi decisão do Carpegiani e eu aceitei. Vou ficar mais uns dias em Salvador para aprimorar a parte física", revelou o volante rubro-negro.

Neste momento, Carpegiani comanda o primeiro treinamento com bola da semana. O treinador ainda terá mais três dias para definir qual será o time titular.

