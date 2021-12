Vitória volta aos treinos de olho no duelo contra o Cruzeiro

Os jogadores do Vitória se reapresentaram na manhã desta segunda-feira, 19, após a derrota para o Atlético-PR no último sábado, 17. Para fugir da zona de rebaixamento, e, consequentemente, da série B, os rubro-negros agora visam o confronto com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, 21, às 21h45 (horário de Brasilia), em Belo Horizonte.

Os atletas que foram titulares na última partida participaram de um treino regenerativo. Já os reservas treinaram no campo do centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura. O treinador João Burse comandou um trabalho tático com dois times, após um aquecimento sob o comando do preparador físico Daniel Azambuja.

O elenco volta a se apresentar na manhã desta terça-feira, 20, e segue viagem para a capital mineira no início da tarde.

