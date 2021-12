Vitória volta aos treinos após bater o Criciúma

O Vitória finalmente voltou a vencer. Após bater o Criciúma nesta sexta-feira, 20, por 2 a 0, no Barradão, o elenco rubro-negro virou a chave e voltou aos treinos neste sábado, 20, com foco no próximo confronto, contra o Londrina, na próxima terça-feira, 23, às 21h30, no Estádio do Café, no Paraná.

Os atletas se reapresentaram nesta manhã e foram divididos em dois grupos para participarem das atividades deste sábado. Aqueles que iniciaram a partida contra o Criciúma foram para a recuperação muscular, com trabalho na academia, crioterapia, compressão pneumática e massagens.

O restante do elenco disputou um coletivo contra o time sub-23 do Leão. O elenco volta a treinar neste domingo, 21, pela manhã, e viaja segunda-feira, 22, para Londrina. Na cidade paranaense, o técnico Osmar Loss fará um treinamento no período da tarde.

