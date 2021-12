Vitória volta ao trabalho de olho no Cruzeiro

Os jogadores do Vitória voltaram aos treinos nesta segunda-feira, 11, na Toca do Leão, visando a partida contra o líder Cruzeiro. O duelo esta maracado para esta quarta, 13, às 20h50 (horário de Salvador), no Barradão.

À tarde, apenas os atletas que jogaram menos de 45 minutos diante da Ponte Preta e os que não foram relacionados participaram das atividades. Já os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia.

O treino foi dividido em duas partes. Na primeira parte, os jogadores fizeram um trabalho de finalizações. Na sequência, o grupo foi dividido em dois times e os atletas jogaram um coletivo técnico, com três goleiros e três traves.

Para o jogo desta quarta, o técnico Ney Franco terá o retorno do lateral-esquerdo Juan, que cumpriu suspensão automática no último domingo. Ele deve ficar com a vaga de Danilo Tarracha.

Quem treinou normalmente foi o atacante Maxi Biancucchi. O argentino entrou apenas no segundo tempo da partida de domingo. Os laterais Nino e Mansur, em fase final de recuperação de lesão, fizeram um trabalho físico separado do elenco.

