Vitória volta ao batente e já pensa no Flamengo

O Vitória já iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, neste domingo, 6, às 11h, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, novo mando de campo da equipe carioca, pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro, a de fechamento do primeiro turno.

Enquanto os atletas titulares no triunfo sobre a Ponte Preta fizeram uma atividade regenerativa, o restante do elenco treinou normalmente, nesta quinta, 3, na Toca do Leão. O time reserva, inclusive, fez um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Vitória, que durou cerca de 40 minutos. André Lima marcou o gol do triunfo por 1 a 0.

A equipe iniciou a atividade com: Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Bruno e Geferson; René Santos, Fillipe Soutto, Jhemerson e Danilinho; Todinho e André Lima.

