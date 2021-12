Vitória volta ao batente de olho no Sport

O elenco do Vitória se representou na manhã desta segunda-feira, 27, na Toca do Leão, visando o jogo contra o Sport Recife, na quarta-feira, 29, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão.

Sem o artilheiro Kieza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Vagner Mancini contará com o reforço do zagueiro Victor Ramos, que cumpriu suspensão diante da Ponte Preta, no domingo, 26. Vander treinou normal e também pode ser utilizado no jogo de quarta.

O goleiro Fernando Miguel será avaliado pelo departamento médico nesta terça, 28. Ele se queixa de dores na panturrilha da perna esquerda. Já o atacante Gabriel, que sofreu um trauma no pé, voltou a treinar nesta terça e pode enfrentar o Sport. Já o atacante Marinho continuará afastado por causa da fratura no nariz.

adblock ativo