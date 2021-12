Vitória volta ao batente após revés e já foca no Criciúma

Menos de 24 horas após o revés para o Cuiabá, o elenco do Vitória voltou aos trabalhos nesta quarta-feira, 10, visando o duelo contra o Criciúma, no próximo dia 19, às 21h30, no Barradão, pela 10ª rodada da Série B.

Na atividade, os jogadores que começaram a última partida fizeram um treino regenerativo, enquanto os demais participaram de um coletivo contra a equipe sub-17.

Com dores no joelho, o zagueiro Zé Ivaldo ficou em tratamento no departamento médico. A previsão é que o atleta fique afastado dos treinos até esta sexta, 12. Além do defensor, o atacante Marcelo se queixou de uma pancada na coxa e também não treinou.

O elenco Rubro-Negro volta às atividades na manhã desta quinta, 11. Com apenas quatro pontos, o Vitória é o último colocado da Segundona.

