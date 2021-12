Vitória volta ao Barradão após Ba-Vi marcado por brigas

Quatorze dias depois do Ba-Vi que ficou marcado pela violência, o Vitória volta ao Barradão – palco do polêmico clássico – neste domingo, 4, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Dessa vez o adversário será o Jacobina, em partida que pode valer a classificação antecipada para a semifinal da competição estadual.

O reencontro com o torcedor rubro-negro pode servir como um teste de popularidade para o time, depois de dias marcados por acusações, negações e julgamentos.

Julgamentos esses que aconteceram não só no Tribunal de Justiça Desportiva, mas também nas redes sociais e em intermináveis debates sobre o assunto que tomou conta do futebol baiano nos últimos dias.

Nesse período, tanto clube quanto torcida deram mostras de que desejam um fortalecimento em conjunto.

O torcedor movimentou as redes sociais com uma campanha para demonstrar apoio ao time. A resposta da diretoria veio com treino aberto e promoção de ingressos para o jogo.

Até este sábado, 3, era possível comprar ingressos de arquibancada pelo valor de R$ 10, independentemente de ser meia entrada ou não. O Rubro-Negro reservou 15 mil ingressos disponíveis para serem negociados nesses moldes.

Já neste domingo, a venda de entradas para o jogo será praticada pelo preço tradicional: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

O confronto com o Jacobina será também a primeira partida da equipe no Baianão após o julgamento no TJD-BA. Vagner Mancini não poderá contar com Kanu, Yago, Rhayner, Denilson, todos suspensos por agressões no clássico.

Com as ausências, o treinador terá que fazer mudanças no time que entra em campo. Algumas têm sido comuns na temporada, como a entrada de André Lima no lugar de Denilson.

No meio-campo, a escolha é mais complicada. Além dos suspensos Rhayner e Yago, Mancini também não poderá contar com os lesionados Juninho e Guilherme, que vinham sendo opções para o setor. Assim, Nickson e Jhemerson disputam uma vaga na equipe titular.

Líder do Campeonato Baiano, com 16 pontos, o Rubro-Negro precisa apenas de um triunfo para garantir classificação antecipada à próxima fase da competição.

Isso porque restam apenas duas rodadas em disputa, e o Leão tem três pontos de vantagem, e um triunfo a mais, em relação ao Bahia de Feira, que aparece como quinto colocado na tabela de classificação.

Durante a semana, o lateral direito Lucas deixou claro que conquistar a vaga de forma antecipada é o objetivo do time para esta tarde.

“Quando você entra nessas competições que dão possibilidade de classificação, você tem que tentar a classificação o mais rápido possível, é isso que vamos buscar”, avaliou o jogador rubro-negro.

Permanência na elite

Enfrentar o líder era a última coisa que o Jacobina precisava a essa altura do campeonato. Com apenas quatro pontos conquistados, a equipe ocupa a penúltima posição na tabela e briga para fugir do rebaixamento.

Pelo regulamento, apenas o último colocado cai para a segunda divisão do Baiano. A vaga, atualmente, é ocupada pelo Atlântico, que tem apenas um ponto.

Nesse caso, um empate no Barradão, combinado com uma derrota do Atlântico diante do Bahia de Feira, é suficiente para garantir o Jacobina na elite do futebol baiano.

