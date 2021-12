A equipe sub-20 do Vitória não conseguiu segurar o Palmeiras na noite desta quinta-feira, 25, no Allianz Parque, em São Paulo, e foi derrotada por 5 a 2, ficando com o vice-campeonato do Brasileirão Sub-20.

Da Redação Vitória volta a perder para o Palmeiras e é vice-campeão do Brasileiro Sub-20

Precisando reverter o placar de 4 a 1 sofrido no Barradão, na primeira final, o Rubro-negro viajou para a capita paulista com uma tarefa quase impossível e, mais uma vez, saiu humilhado pela equipe alviverde.

Com um início de jogo bastante promissor, o Leão abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Edson Júnior subiu mais que a defesa do Palmeiras para cabecear para o fundo da rede. Porém, o Porco não tomou conhecimento do Leão e virou o jogo ainda na etapa inicial.

Na segunda parte do jogo, o Vitória mais uma vez mostrou que poderia endurecer o duelo, e, aos dois minutos, Caíque bateu um pênalti cheio de categoria, tirando qualquer chance de defesa do goleiro adversário: 2 a 2. No momento em que o time baiano parecia deslanchar, Luan Cândido, aos 16, em mais uma jogada aérea, colocou o Palmeiras na frente.

Em seguida, aos 23 min, Lucas Esteves fez bela jogada pela esquerda e rolou para Papagaio, que pegou de primeira, marcando um belo gol.

E, para sacramentar a goleada e o título do Porco, Luan Cândido, novamente, recebeu sem marcação dentro da área do Vitória e bateu cruzado para o gol, fazendo a festa dos 23 mil torcedores presentes no estádio: 5 a 2.

