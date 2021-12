Vitória volta a perder para o Grêmio e se despede da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, 3, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vitória voltou a perder para o Grêmio e se despediu do mata-mata nacional. O Tricolor gaúcho fez 1 a 0 em Porto Alegre-RS e avançou às quartas de final com 4 a 0 no placar agregado.

A partida na Arena do Grêmio tinha status de compromisso protocolar porque o Imortal já havia encaminhado a classificação no jogo de ida. O ritmo de treino ficou ainda maior depois que João Pedro cometeu pênalti, foi expulso, e o Tricolor abriu o placar na reta final do primeiro tempo.

Se não deu para ir mais longe na competição, o Leão ao menos diz adeus à Copa do Brasil com cerca de R$ 5,6 milhões em premiação.

Agora, o Vitória passa a focar todas as atenções na Série B do Campeonato Brasileiro, única competição no calendário rubro-negro até o fim da temporada. No sábado, o time entra em campo para encarar o Vasco, no Barradão.

O jogo

Depois de apenas assistir o Grêmio jogar futebol em Salvador, o Vitória teve mais iniciativa no início da partida, em Porto Alegre. O Rubro-Negro teve 55% de posse de bola nos primeiros minutos, e tentou frequentar o campo de ataque, situações que não aconteceram no primeiro jogo das oitavas de final.

A postura mais ofensiva do Leão, fruto da necessidade de fazer pelo menos três gols, não significou que o time esteve melhor que o Tricolor no início de jogo na Arena. O que se desenhou foi uma partida travada no meio de campo, com poucas chances de finalização. Um cenário que agradava os mandantes, uma vez que o 0 a 0 era mais que suficiente para a classificação do Imortal.

Só aos 18 minutos saiu a primeira finalização do jogo, e foi rubro-negra. Van avançou pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou para área, onde Samuel cabeceou por cima da trave. Dez minutos mais tarde o Grêmio respondeu na mesma moeda, e Lucas Arcanjo defendeu sem dificuldade a cabeçada de Ruan.

Um pouco depois, aos 30’, enfim a primeira chance de perigo na Arena do Grêmio. Alisson articulou jogada pelo lado direito do ataque e cruzou na medida para Léo Pereira. Dessa vez Lucas Arcanjo teve trabalho e precisou fazer uma grande defesa para manter o zero no placar.

O Imortal já tinha assumido as rédeas da partida, mas o Vitória voltou a aparecer no ataque e criou a melhor chance rubro-negra na primeira etapa. Mais uma vez a jogada começou pela direita, com Van. Do lateral, a bola passou por Guilherme Santos e chegou em Sores, que arriscou de fora da área e tirou tinta do travessão.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, João Pedro colocou a mão na bola dentro da área e cometeu pênalti infantil. O vacilo do meio-campista deixou o Leão com um jogador a menos, e também em desvantagem no placar, porque Jean Pyerre não vacilou e converteu a cobrança da marca da cal.

No segundo tempo, o jogo ganhou ainda mais cara de treino, e quem aproveitou foram os donos da casa. Sem pressão, e com superioridade numérica, eles passaram a criar diversas chances de gol e só não marcaram o segundo porque encontraram Lucas Arcanjo em noite inspirada. Foram pelo menos quatro grandes defesas do goleiro rubro-negro na Arena do Grêmio.

