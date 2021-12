Vitória volta a jogar neste domingo contra o Grêmio

Neste domingo, 6, às 15h no horário de Salvador, o Esporte Clube Vitória duelará com o Grêmio Novorizontino (SP), que venceu o União Barbarense (SP), por 3 a 1, na primeira rodada, e lidera o Grupo 14.

Dois times de cada um dos 32 grupos passarão para a segunda fase da competição, conforme determina o regulamento da Federação Paulista de Futebol.

O treinador Laelson Lopes está mais confiante para o jogo deste domingo, acreditando que o Rubro-Negro apresentará um futebol melhor e afirma que as possibilidades de um triunfo são reais.

Neste sábado, 5, pela manhã, os atletas treinaram no campo do Centro Social Urbano Americana (CSU) em Americana, cidade próxima a Santa Bárbara do Oeste. O lateral-direito Wellisson e o atacante David, que se queixaram de dores musculares, e o volante Maycon Douglas, com uma leve torção no tornozelo, foram liberados pelo médico Sérgio Pinheiro e participaram das atividades comandadas pelo preparador físico Júlio César Sacramento e o técnico Laelson.

adblock ativo