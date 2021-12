Atuando fora de casa, o Vitória voltou a perder para mais um lanterna da Série B. Depois do revés para o Guarani, o Leão teve mais uma fraca atuação e, na noite desta terça-feira, 17, em Sorocaba, foi derrotado pelo São Bento por 2 a 0. Com o resultado negativo, o Rubro-Negro permanece com 24 pontos, no 16º lugar da competição, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Everton Santos* e Redação Vitória volta a jogar mal, perde para o lanterna São Bento e se complica

O jogo

No interior paulista, o técnico Carlos Amadeu escalou a equipe com três volantes e sem um meia de criação, com o atacante Felipe Garcia entre os titulares. No entanto, mal deu tempo do time se ajustar em campo. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Minho recebeu a bola na intermediária e cruzou para Rodolfo, livre de marcação, abrir o placar e colocar 1 a 0 para o São Bento.

O Leão tentou se recuperar do susto inicial e viu no lateral Capa sua principal válvula de escape. Aos 17 minutos, o jogador cruzou bem na área, Anselmo Ramon girou sobre a defesa e bateu na trave. Em seguida, com 24 minutos, o camisa seis fez mais uma bela jogada com o centroavante rubro-negro, que limpou e bateu no gol para grande defesa do goleiro Renan Rocha.

Daí em diante o jogo perdeu intensidade e os dois times fizeram jus às colocações que ocupam na tabela, na briga contra o rebaixamento, com um restante de primeiro tempo sem muitas emoções.

Na volta da segunda etapa, as equipes tiveram mais intensidade, porém com pouca criatividade e objetividade. Ciente da situação do a equipe em campo, o técnico Carlos Amadeu sacou Marciel e colocou Ruy no jogo. Porém, quem melhorou foi o São Bento, que assustou a meta do Vitória por duas vezes, aos 19 e 23 minutos, respectivamente.

Aos 25 minutos, o Leão teve um gol bem anulado pela arbitragem. Após uma boa finalização de Wesley, o goleiro Renan Rocha praticou grande defesa e, no rebote, Anselmo Ramon, em impedimento, marcou o tento.

Foi aí que veio o golpe de misericórdia. Em mais uma bola alçada na área do Leão, aos 28, o zagueiro Gerson subiu mais alto que a zaga do Vitória e ampliou o placar em 2 a 0 para o São Bento.

Sem forças para reagir e sem a ajuda dos santos, o Leão acabou mesmo sucumbindo para mais um lanterna da Série B, desta vez para o São Bento. Agora, o Rubro-Negro só volta a campo no dia 24 de setembro, às 21h30, na Arena Fonte Nova, diante do Atlético-GO.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

