Em um jogo definido nos detalhes de posicionamento, e, principalmente, nas finalizações, o Vitória amargou na noite desta quarta-feira, 21, a primeira derrota no Barradão e a sexta no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Santos por 2 a 0 – dois gols de Copete.

Juliana Lisboa Vitória volta a falhar na defesa e cai para o Santos no Barradão

Com o resultado, o Vitória voltou à zona do rebaixamento, na 18ª posição, com os mesmos oito pontos. Já o Santos chega aos 16 pontos, ficando provisoriamente com a terceira colocação.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Atlético-PR, no próximo sábado, na Arena da Baixada. Já o Santos encara o Sport na Vila Belmiro.

O jogo

Vitória começou a partida valorizando a posse de bola, trocando passes na própria área e investindo no chutão para 'pular' o meio campo.

Patric, deslocado novamente para o meio campo, foi responsável pela maioria das jogadas ofensivas, encontrando Gabriel Xavier pela direita ou David pela esquerda.

Até os primeiros 20 minutos quem dominava o jogo era o Vitória: o Santos somente se defendia, sem pressionar.

À medida que a primeira etapa avançava a partida se mostra equilibrada, com os dois times bem postados em campo e com estratégias diferentes.

Enquanto o Vitória começava a se soltar no ataque, o Santos se fechava e apostava em jogadas de contra-ataque para incomodar o goleiro Fernando Miguel.

Aos 16 minutos, quase Copete abriu o marcador: já na pequena área, o jogador tentou driblar Fernando Miguel, que cresceu e deu um tapinha na bola, salvando o Vitória.

Mas o Leão continuava buscando o gol: a melhor chance foi de Kieza, 25 minutos. Aproveitando descuido de Alison, o atacante chutou fraco para defesa de Vanderlei, a bola bateu nas costas do volante do Santos e quase entrou.

Aos poucos, o Santos vai gostando do jogo e crescendo na partida, e, depois de algumas tentativas, Copete abriu o marcador aos 33 minutos: em falha de Fred, que dá a bola de bandeja para Bruno Henrique, que passou para Copete finalizar para a rede.

Segundo tempo crítico

O Vitória voltou para a etapa complementar ainda mais agressivo, com Neilton no lugar de Leandro Salino. Assim, Patric voltou à posição de lateral direito.

Como ao Santos manteve uma defesa bem colocada, o Rubro-Negro continuou com dificuldade de chegar à área pelo meio campo e seguiu apostando em jogadas pelos lados e com muita troca de passes. O que, de certa forma, dava tempo suficiente para a equipe do Santos se posicionar defensivamente.

Quem mais criava para o Vitória era Neilton. Aos 13 minutos, o jogador foi derrubado por David Braz na área e não finalizou – mas o árbitro não deu pênalti.

O Santos passou a buscar o gol novamente. Aos 31, Fred perdeu a bola para Bruno Henrique, que passou na medida para Copete. O atleta mandou para o fundo da rede. Ainda deu tempo para Kieza, aos 45, desperdiçar um pênalti, e, assim, o único jogador a marcar na noite foi o colombiano.

Vitória 0 x 2 Santos - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 21, às 19h30 Gols: Copete, aos 33’ do 1º T e aos 31’ do 2º T

Árbitro: Héber Roberto Lopes

Assistentes: Carlos Berkenbrock e Helton Nunes (trio de Santa Catarina)

Cartões amarelos: Neilton e Geferson (V); David Braz (S)

Público: 7.855 pagantes

Renda: R$ 112.189,00

Vitória - Fernando Miguel; Leandro Salino (Neilton), Kanu, Fred e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Patric e Gabriel Xavier (Todinho); David (André Lima) e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

Santos - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Alison (Léo Cittadini) e Vitor Bueno (Rafael Longuine); Copete (Arthur Gomes), Bruno Henrique e Kayke. Técnico: Levir Culpi.

