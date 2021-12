Vitória volta a enfrentar algozes do Baiano de 2011

Nenhum torcedor esquece quando o Vitória perdeu, em 2011, a chance do ainda hoje inédito pentacampeonato estadual. Precisava de um empate no Barradão e abriu 1 a 0, mas viu o Bahia de Feira fazer 2 a 1 e se tornar o último time do interior a faturar o Baianão.

A semelhança é mera coincidência. Porém, dá para comparar com a Copa do Mundo de 1950, quando o favorito Brasil jogava pelo empate no Maracanã para conquistar seu primeiro título, mas levou a virada por 2 a 1 do Uruguai, que ficou com a taça.

A diferença é que os atacantes Schiaffino e Ghiggia, autores dos gols uruguaios, sequer estão vivos para ameaçar os brasileiros com o fantasma do Maracanaço. O mesmo não vale aos rubro-negros. O zagueiro Allyson, que marcou o tento de empate, e o atacante João Neto, o da virada, não só estão vivos como em plena atividade. No domingo, 21, será dia de enfrentá-los novamente.

No Barradão, às 17h, o Vitória vai receber o Jacobina pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Titulares da equipe do interior, Allysson, 34 anos, e João Neto, 31, tentarão parar o Leão mais uma vez. "Aquele foi um dos jogos mais marcantes da minha vida. Foi meu primeiro título como profissional. Comentei aqui com Allysson: é contra o Vitória, no Barradão, de novo em um domingo à tarde... Quando vejo essa situação, a única coisa que consigo pensar é em frustrá-los de novo", declara o atacante.

Esta será a primeira vez que o Vitória reencontrará a dupla. Sem o parceiro Allysson, João Neto esteve duas vezes no Barradão, ambas em 2012, quando levou 4 a 0. No Baianão, ainda com o Bahia de Feira, e na Série B, com o Ipatinga. O zagueiro se deu melhor. Em 2013, na sua segunda passagem pelo clube feirense, venceu por 2 a 1, no Barradão, quando eliminou o time reserva do Vitória na semifinal da Copa Governador do Estado.

"A gente respeita bastante o Vitória, mas temê-los? Jamais! Sabemos da força deles no Barradão e vamos jogar com cautela no domingo. Porém, pretendemos fazer uma partida de igual para igual e, no mínimo, beliscar um empate lá. Foi com este espírito que nos tornamos campeões em 2011, num dia em que só nossos familiares acreditavam na conquista", declara.

João Neto completa, dando a receita de como pretende abater o Leão dentro da Toca. "Primeiramente, é preciso fazer uma marcação muito forte e saber jogar nos erros deles. Depois, vamos manter nossa humildade de sempre, mas, mesmo assim, jogar com confiança, sem se intimidar".

Time motivado

O Jacobina chega para a partida motivado após o triunfo de 2 a 0 sobre o Bahia de Feira, há seis dias. Na estreia, havia levado 3 a 0 do Galícia. "Nossa equipe ainda está em formação, mas pode dar grandes resultados assim como o Bahia de Feira de 2011. Ainda não dá para comparar com aquele time, que era único. Mas, confio neste Jacobina, que possui uma boa mescla de jogadores jovens e experientes", comenta Allysson.

Assim como o zagueiro, João Neto foi titular nas duas primeira rodadas. Contudo, saiu frustrado por não ter marcados gols. No domingo, segundo ele, é dia de ir à forra. "Melhor momento para voltar a balançar as redes, impossível. Já fui campeão lá dentro do Barradão. Agora, estou evoluindo nos treinos e calibrando meu pé. No domingo, podemos, sim, ter um dia muito feliz".

