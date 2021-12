Vitória volta a decepcionar em casa, perde do Bragantino e segue no Z-4

O Vitória entrou em campo de roupa nova, mas apresentou o velho futebol que tem irritado o torcedor desde o início da temporada. A derrota por 2 a 0 para o Bragantino, na noite desta sexta-feira, 31, no Barradão, em Salvador, foi a quarta do time em seis jogos na Série B.

Com o resultado, o Leão saiu de campo vaiado, perdeu uma posição e dormiu como penúltimo colocado da segundona. Se o América-MG vencer seu compromisso na segunda, 3, o time baiano pode até terminar a rodada como lanterna do campeonato.

Nesta sexta, o Rubro-Negro chegou a 13 sofridos na Série B e tem a pior defesa da competição. Problema antigo que persiste a cada novo treinador contratado. Para piorar, o Rubro-Negro não terá vida fácil na próxima rodada. No dia 8 (sábado), o time vai até Recife encarar o Sport.

Visitante à vontade

O Bragantino começou a rodada na segunda posição da tabela e logo nos primeiros lances do jogo mostrou porque está entre os favoritos para conseguir o acesso. Aos dois minutos, em ótima trama ofensiva, Thiago Ribeiro lançou Wesley, que no domínio já ajeitou para Claudinho. O atacante chutou de primeira e só não abriu o placar porque Ronaldo fez uma defesa incrível.

Três minutos depois, Ronaldo foi outra vez decisivo para manter o zero no placar. Claudinho cobrou escanteio, Barreto cabeceou com força, e o camisa 1 saltou para espalmar. Parecia até que era o time paulista que jogava como mandante no Barradão.

A ‘blitz’ dos visitantes continuou até sair o gol, o que não demorou muito para acontecer. Aos dez minutos, em outra jogada bem trabalhada, a bola passou de um lado ao outro da área do Vitória até chegar nos pés do lateral-esquerdo Edimar. Sem dificuldade, ele ganhou de Dudu Vieira e finalizou no canto esquerdo de Ronaldo.

Depois de sofrer o gol, o Rubro-Negro enfim entrou no jogo. A estratégia usada para conseguir, pelo menos, igualar as ações em campo foi a pressão alta, já na saída de bola do adversário. Ainda assim, quando conseguia sair dessa zona, o Bragantino seguia levando perigo e se mostrava mais próximo de marcar o segundo que de sofrer o empate.

O lado direito da defesa do Vitória, com Dudu Vieira improvisado, parecia um convite aos atacantes do time adversário. Foi por lá que Edimar abriu o placar, e que Wesley, aos 22 minutos, invadiu a área com facilidade e obrigou Ronaldo a fazer boa defesa.

Foi justamente nessa zona do campo que Thiago Ribeiro iniciou a jogada do segundo gol. Marcado por Dudu Vieira, ele dominou a bola, trouxe para o meio e chutou de chapa para fazer um bonito gol no Barradão. O relógio apontava 27 minutos, e o Vitória já estava dois tentos atrás do placar.

A discrepância das equipes era tanta que nem parecia um jogo de Campeonato Brasileiro. Se algum desavisado ligasse a TV durante o primeiro tempo de ontem, seria difícil convencê-lo de que os dois times disputam a mesma divisão.

Segundo tempo

Na teoria, o Vitória voltou para o segundo tempo com um time mais ofensivo. Léo Gomes deu lugar a Ruy no meio de campo. Na prática, no entanto, essa vocação ofensiva não foi vista.

A bola passou a ficar mais tempo com o Rubro-Negro, é verdade, mas os motivos que levaram a essa mudança foram outros. Na frente do placar e confortável no jogo, o Bragantino mudou de postura e passou a se arriscar menos no campo de ataque. Os paulistas voltaram para o segundo tempo com a ideia de se defender mais e ficar a espera de um contra-ataque.

A primeira vez que Julio Cesar precisou fazer uma boa intervenção foi só aos 37 do segundo tempo. Neto Baiano, que entrou no lugar de Anselmo Ramon, foi acionado pelo lado direito do ataque, posicionou o corpo e chutou forte, mas na direção do arqueiro adversário. E assim terminou mais uma derrota do Vitória em 2019.

