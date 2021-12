Vitória volta a campo e confirma placar de 1 a 0 contra o Jacuipense

Quando a bola rolou para Jacuipense e Vitória na tarde desta quinta-feira, 22, o relógio já marcava 14 minutos do segundo tempo, e o "pontapé inicial" foi um arremesso de lateral.

Isso porque a partida, que deveria ter terminado na quarta, 21, precisou ser interrompida por falta de energia no Estádio Eliel Martins. Depois de mais 33 minutos de futebol, o placar seguiu o mesmo: Jacuipense 0 x 1 Vitória.

Rafael Teles

O triunfo pelo placar mínimo coloca o Rubro-Negro na vice-liderança do Campeonato Baiano, com três pontos a menos que a líder Juazeirense. O próximo compromisso do Leão será neste domingo, 25, novamente fora de casa, contra o Jequié, pela sétima rodada do Baianão.

A partida de quarta foi importante para Mancini rodar o elenco. Foi a primeira vez na temporada que o treinador levou a campo uma escalação alternativa, e conseguiu dar descanso para alguns jogadores, como Bryan, Neilton, Fernando Miguel e Yago.

Alguns atletas tiveram a chance de jogar seus primeiros minutos de futebol pelo Vitória em 2018, casos do zagueiro Walisson Maia, o lateral esquerdo Pedro Botelho e os meias Guilherme Costa, Nickson e Alexander Baumjohamm.

Jogo reiniciado

O jogo recomeçou com o Jacuipense no campo de ataque. Aos 15 minutos, o primeiro minuto de bola rolando nesta quinta, Thiaguinho arriscou de longe e exigiu boa defesa de Caíque. A pressão dos donos da casa durou cerca de cinco minutos, até que o Vitória equilibrou o jogo e a partida começou a esfriar.

Sem muitas chances para os dois lados, Mancini fez mudanças e deu chances para novos jogadores. Nickson, Bryan e Baumjohamm entraram no decorrer do jogo.

Aos 40 minutos o Rubro-Negro ainda perdeu José Welison, expulso com cartão vermelho direto, após falta por trás no meio-campo. Mas o Jacuipense não soube tirar proveito da superioridade numérica e o placar terminou mesmo em 1 a 0 para o Leão, com gol marcado por Pedro Botelho, ainda na quarta.

Fim do silêncio

Como o Vitória suspendeu as entrevistas até domingo, existia dúvida se haveria coletiva depois da partida desta quinta. O mistério foi resolvido quando Mancini conversou com a imprensa.O treinador respondeu as perguntas relacionadas ao jogo desta quinta e explicou sobre as mudanças na equipe.

“Nós tivemos uma sequência de dez jogos, seria importante descansar os atletas”, disse Mancini, que ao final não garantiu o retorno de todos na próxima partida.“Não sei se todos vão voltar, mas todos estarão à disposição”, finalizou o treinador.

