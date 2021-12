Vitória visita Portuguesa pela Copa do Brasil

Reconquistar a hegemonia do futebol no estado foi ótimo, a festa aconteceu, mas agora o foco são as competições nacionais. E na noite desta quarta-feira, 11, às 21h45, o Vitória atua pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Portuguesa, podendo se classificar sem necessidade do jogo da volta em Salvador caso vença o adversário em São Paulo por dois gols de diferença.

Do time que atuou no último domingo contra o Bahia, o goleiro Caíque, os meio-campistas Willian Farias e Leandro Domingues, além do atacante Marinho, estão fora do jogo desta noite. Wallace, Marcelo, Tiago Real e Alípio serão seus substitutos.

Willian Farias reclamou de dores na parte posterior da coxa e realizou um exame de imagem. Leandro Domingues, que renovou contrato até o final do ano, e Marinho serão poupados para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, domingo, às 11h, em Recife, contra o Santa Cruz.

O goleiro Fernando Miguel reclamou de um incômodo na panturrilha e Ronaldo, do time sub-20, fica como opção no banco de reservas. O atacante Kieza se livrou dos jogos de suspensão e está livre para jogar na competição nacional.

O meia Tiago Real entrou no segundo tempo, no último domingo, e volta a ser titular. É uma oportunidade para que eu possa ganhar ritmo de jogo, atuar mais tempo. Espero fazer um grande jogo e ajudar minha equipe a voltar com um bom resultado de lá", falou.

Depois de atuar pelo Bahia na Série B do ano passado, Tiago Real agora está na elite. "Temos dois campeonatos importantes até o fim do ano. Sei do meu potencial e é bom que Vagner Mancini tem excelentes opções para escalar o time e buscar os resultados", avaliou.

adblock ativo